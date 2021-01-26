Перед візитом до Москви головний дипломат ЄС мав би відвідати Київ — МЗС Польщі

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Візит до Москви глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, який запланований на початок лютого, мав би відбутися після переговорів з новим держсекретарем США та відвідання Києва.

Таку думку висловив очільник Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після зустрічі у Брюсселі 25 січня глав МЗС країн Євросоюзу, пише «Польське радіо».

Дехто з нас, зокрема і я, аргументували, що добре було б обговорити цю справу (візит до РФ — ред.) з новим держсекретарем США Ентоні Блінкеном, що зміцнило би позицію Жозепа Борреля у переговорах з російською владою. Я також наголошував, що було б краще спочатку полетіти до Києва — з огляду на ситуацію у наших східних сусідів, — заявив Рау.



Він також додав, що після візиту до Москви одна із зустрічей глав МЗС країн ЄС буде цілком присвячена Росії. Також у Варшаві заявили про необхідність перед візитом Борреля до Москви представити план економічної допомоги демократичній Білорусі.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Боррель у перший тиждень лютого відвідає Росію на запрошення міністра закордонних справ країни-агресора Сергія Лаврова. Візит передуватиме розгляду стратегії відносин між ЄС і Кремлем на засіданні Європейської ради у березні.