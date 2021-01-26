Перед визитом в Москву главный дипломат ЕС должен был посетить Киев — МИД Польши

https://racurs.ua/n149527-pered-vizitom-v-moskvu-glavnyy-diplomat-es-doljen-byl-posetit-kiev-mid-polshi.html

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Визит в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который запланирован на начало февраля, должен состояться после переговоров с новым госсекретарем США и посещения Киева.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи в Брюсселе 25 января глава МИД стран Евросоюза, пишет «Польское радио».

Некоторые из нас, в том числе и я, аргументировали, что хорошо бы обсудить это дело (визит в РФ — ред.) с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном, что укрепило бы позиции Жозепа Борреля в переговорах с российскими властями. Я также подчеркивал, что было бы лучше сначала посетить Киев — учитывая ситуацию в наших восточных соседей, — заявил Рау.



Он также добавил, что после визита в Москву одна из встреч глав МИД стран ЕС будет целиком посвящена России. Также в Варшаве заявили о необходимости перед визитом Борреля в Москву представить план экономической помощи демократической Беларуси.

Напомним, вчера стало известно, что Боррель в первую неделю февраля посетит Россию по приглашению министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова. Визит будет предшествовать рассмотрению стратегии отношений между ЕС и Кремлем на заседании Европейского совета в марте.