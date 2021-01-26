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Верховная Рада рассматривает законопроект о референдуме. Фото: День

Верховная Рада вернулась к работе — нардепы рассматривают законопроект о референдуме (ТРАНСЛЯЦИЯ)

26 янв 2021, 10:06
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Верховная Рада Украины 26 января возвращается к работе. Парламентарии на сегодняшнем заседании планируют рассмотреть во втором чтении законопроект № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум».

В повестке дня проект постановления № 4243 «О мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности», законопроект № 4499 «О допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях». Об этом сообщается на веб-странице ВРУ.

Также народные избранники рассмотрят законопроект о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов (законопроект № 3964), об усилении ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов (3633).


Напомним, первый заместитель спикера украинского парламента Руслан Стефанчук заявлял, что над законопроектом о народовластие через всеукраинский референдум № 3612 долгое время работала рабочая группа Верховной Рады.

Источник: Ракурс


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