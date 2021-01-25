Законопроект Зеленского о референдуме — Стефанчук назвал дату принятия

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Ракурс

Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум (№ 3612) могут рассмотреть и принять народные избранники уже во вторник, 26 января. Первый заместитель спикера украинского парламента Руслан Стефанчук рассказал, что над этим проектом закона долгое время работала группа Верховной Рады.

Я надеюсь, что народные депутаты осознают важность этого проекта закона, в результате принятия которого народ получит механизм непосредственного влияния на власть. Только этим законопроектом наша работа по утверждению принципа народовластия не исчерпывается. Будет и ряд других законопроектов. Некоторые из них уже наработаны, в частности — законопроект о местном референдуме, — отметил Стефанчук.

Также по его словам, в ближайшие две недели в Раде планируется провести заседание всех парламентских рабочих групп и продолжить работу над важными законопроектами: о парламентской оппозиции, государственных символах Украины, рекодификации гражданского законодательства, а также ряде законопроектов о народовластии.

Отметим, что законопроект о народовластии предусматривает следующие виды всеукраинского референдума о:

утверждении закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

решении вопроса общегосударственного значения;

изменении территории Украины;

отмена действия закона Украины или отдельных его положений.



Напомним, инициатором законопроекта № 3612 является президент Владимир Зеленский. Он внес его в парламент еще 9 июня 2020 года. 18 июня законопроект поддержала за основу Рада. Ко второму чтению в законопроект внесли свыше тысячи поправок.

Планировалось, что во втором чтении проект закона рассмотрят 1 декабря, однако этого так и не произошло. 25 января стало известно, что нардепы могут принять законопроект о референдуме 26 января.