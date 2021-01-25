Законопроект Зеленського про референдум — Стефанчук назвав дату ухвалення

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Законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум (№ 3612) можуть розглянути та ухвалити народні обранці вже у вівторок, 26 січня. Перший заступник спікера українського парламенту Руслан Стефанчук розповів, що над цим проектом закону довгий час працювала робоча група Верховної Ради.

Я сподіваюся, що народні депутати усвідомлюють важливість цього проекту закону, внаслідок ухвалення якого народ отримає механізм безпосереднього впливу на владу. Лише цим законопроектом наша робота щодо утвердження принципу народовладдя не вичерпується. Це буде низка й інших законопроектів. Деякі з них уже напрацьовані, зокрема — законопроект про місцевий референдум, — зазначив Стефанчук.

Також за його словами, у найближчі два тижні у Раді планується провести засідання всіх парламентських робочих груп і продовжити роботу над важливими законопроектами: щодо парламентської опозиції, державних символів України, рекодифікації цивільного законодавства, а також низкою законопроектів щодо народовладдя.

Зауважимо, що законопроект про народовладдя передбачає такі види всеукраїнського референдуму за предметом:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

розв’язання питання загальнодержавного значення;

зміна території України;

втрата чинності законом України або окремими його положеннями.



Нагадаємо, ініціатором законопроекту № 3612 є президент Володимир Зеленський. Він вніс його до парламенту ще 9 червня 2020 року. 18 червня законопроект підтримала за основу Рада. До другого читання до законопроекту надійшло понад тисячу поправок.

Планувалося, що у другому читанні проект закону розглянуть 1 грудня, однак цього так і не сталося. 25 січня стало відомо, що нардепи можуть ухвалити законопроект про референдум 26 січня — саме у порядку денному Ради на цей день стоїть відповідний документ.