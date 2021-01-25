Сніг у Карпатах. Фото: «Сніголавинна ситуація в українських Карпатах» у Facebook

https://racurs.ua/ua/n149495-u-karpatah-nasypalo-metr-snigu-turystiv-poperedjaut-pro-nebezpeku-karta.html

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Інтенсивний снігопад спостерігається 25 січня в Карпатах. У районі гори Пожижевська випало до 1 м снігу, який продовжує падати.

На цій горі температура повітря становить від 0° до 8° морозу, фіскується вітер. Висота снігового покриву становить 34−98 см, сніг свіжий та добре закріплений. Про це повідомила спільнота «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах» на власній сторінці у Facebook.

На горі Плай стовпчики термометрів показують до 5°, а вітер південно-східний 8−10 м/с. Також спостерігається туман. Снігу випало від 25 до 61 см. На сніголавинному посту Драгобат випало до 70 см снігу.

Зазначається, що через хуртовини в Карпатах утримується значна сніголавинна небезпека третього рівня. Упродовж найближчих двох днів на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Рятувальники наполегливо радять туристам утриматися від походів на високогір’я.

Нагадаємо, 25 січня синоптики обіцяли в Закарпатській області значні опади. Також у західній частині країни прогнозувалися дощі з мокрим снігом.