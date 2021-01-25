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Ракурс
Сніг у Карпатах. Фото: «Сніголавинна ситуація в українських Карпатах» у Facebook

У Карпатах насипало метр снігу — туристів попереджають про небезпеку (КАРТА)

25 січ 2021, 14:49
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Інтенсивний снігопад спостерігається 25 січня в Карпатах. У районі гори Пожижевська випало до 1 м снігу, який продовжує падати.

На цій горі температура повітря становить від 0° до 8° морозу, фіскується вітер. Висота снігового покриву становить 34−98 см, сніг свіжий та добре закріплений. Про це повідомила спільнота «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах» на власній сторінці у Facebook.

На горі Плай стовпчики термометрів показують до 5°, а вітер південно-східний 8−10 м/с. Також спостерігається туман. Снігу випало від 25 до 61 см. На сніголавинному посту Драгобат випало до 70 см снігу.

Зазначається, що через хуртовини в Карпатах утримується значна сніголавинна небезпека третього рівня. Упродовж найближчих двох днів на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Рятувальники наполегливо радять туристам утриматися від походів на високогір’я.


У Карпатах — сніголавинна небезпека. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, 25 січня синоптики обіцяли в Закарпатській області значні опади. Також у західній частині країни прогнозувалися дощі з мокрим снігом.

Джерело: Ракурс


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