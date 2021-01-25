У Мінкульті просять Велику Британію нагадати BBC, що Крим – український. Фото: Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n149494-u-minkulti-prosyat-velyku-brytaniu-nagadaty-bbc-scho-krym-ukrayinskyy.html

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BBC Russian внесла Севастополь та Сімферополь у список російських міст. Міністерство культури та інформаційної політики звернеться до посольства Великої Британії в Україні, щоб отримати роз’яснення від штаб-квартири BBC у Лондоні.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав у Telegram.

BBC багато років вважається міжнародним взірцем достовірності інформації у матеріалах, тому МКІП звернеться до Посольства Великої Британії в Україні, щоб отримати роз’яснення від штаб-квартири BBC у Лондоні, чому їхня російська філія внесла Севастополь та Сімферополь у список російських міст, де проходили акції протесту проти затримання Навального, — написав Ткаченко.

На його переконання, коли російське бюро BBC у своєму пості відносить Севастополь та Сімферополь — до російських міст, хоч і згадує про анексію — це вже подвійні стандарти.

Міжнародні санкції проти російської влади мають бути встановлені найближчим часом. Але для цього потрібні рішучі дії не лише від керівництва держав, а ще й дотримання інформаційної безпеки, зокрема міжнародними інформаційними агенціями, — зауважив міністр.

Ткаченко зазначив, що злочини проти України та власного народу стали звичною практикою для внутрішньої політики Росії.

За підсумками мирних протестів, що спалахнули по всій країні, заарештовано 3 тис. 521 людину.

Російська влада порушила, мабуть, всі основоположні принципи демократії та статті Європейської конвенції з прав і свобод людини. Насильницькі дії ОМОНу, що призвели до чисельних травм у мирних протестувальників — черговий доказ, що кремлівська влада тримається на жорстокості та нехтуванні правами людей, — написав урядовець.



Попри неоднозначність постаті опозиціонера Олексія Навального у його ставленні до окупації Криму, кожен має право на мирний протест, вважає Ткаченко.

Нагадаємо, російська служба BBC, підбиваючи підсумки акцій протесту на підтримку Навального, вказала у відповідному списку тимчасово окуповані українські міста Севастополь і Сімферополь як «російські»