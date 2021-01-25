В Минкульте просят Великобританию напомнить ВВС, что Крым – украинский. Фото: Крым. Реалии

https://racurs.ua/n149494-v-minkulte-prosyat-velikobritaniu-napomnit-vvs-chto-krym-ukrainskiy.html

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BBC Russian внесла Севастополь и Симферополь в список российских городов. Министерство культуры и информационной политики обратится в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры ВВС в Лондоне.

Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал в Telegram.

ВВС много лет считается международным образцом достоверности информации в материалах, поэтому МКИП обратится к Посольству Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры ВВС в Лондоне, почему их российский филиал внес Севастополь и Симферополь в список российских городов, где проходили акции протеста против задержания Навального, — написал Ткаченко.

По его убеждению, когда российское бюро ВВС в своем посте относит Севастополь и Симферополь к российским городам, хотя и упоминает об аннексии -это уже двойные стандарты.

Международные санкции против российских властей должны быть установлены в ближайшее время. Но для этого нужны не только решительные действия от руководства государств, но и соблюдение информационной безопасности, в частности, международными информационными агентствами, -подчеркнул министр.

Ткаченко сказал, что преступления против Украины и собственного народа стали обычной практикой для внутренней политики России.

По итогам мирных протестов, вспыхнувших по всей стране, арестован 3 тыс. 521 человек.

Российская власть нарушила, пожалуй, все основополагающие принципы демократии и статьи Европейской конвенции по правам и свободам человека. Насильственные действия ОМОНа, которые привели к многочисленным травмам мирных протестующих — очередное доказательство, что кремлевская власть держится на жестокости и пренебрежении правами людей, — написал чиновник.



Несмотря на неоднозначность фигуры оппозиционера Алексея Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест, считает Ткаченко.

Напомним, российская служба BBC, подводя итоги акций протеста в поддержку Навального, указала в соответствующем списке временно оккупированные украинские города Севастополь и Симферополь как «российские».