США должны назначить нового посла в Украине, фото: «Укринформ»

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Джо Байден, новый президент США, не отправит в Киев послом отставного генерала Кита Дейтона, как планировалось ранее.

Сейчас американцы ищут новую кандидатуру. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, соответствующая процедура по Дейтону уже почти завершилась.

Но пока мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу и новая администрация Байдена будет искать нового кандидата на эту должность, — отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что сейчас есть много слухов о том, кто может стать послом США в Украине, однако реальный выбор американские власти еще не сделали.

Я хочу, чтобы мы все понимали одну вещь — что Байден не просыпается и не идет спать с мыслью «что там еще сделать для Украины и какого посла туда назначить, — подчеркнул Кулеба.

Даже Россия не будет главным вопросом на внешнеполитической повестке дня администрации Байдена, — добавил министр. — Это будет другая страна.



Напомним, 20 января президент Украины Владимир Зеленский смотрел телетрансляцию инаугурации Байдена вместе с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.