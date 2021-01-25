США мають призначити нового посла в Україні, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n149493-chy-stane-novym-poslom-ssha-v-ukrayini-vidstavnyy-general-rozpoviv-kuleba.html

Ракурс

Джо Байден, новий президент США, не відправить до Києва послом відставного генерала Кіта Дейтона, як планувалося раніше.

Наразі американці шукають нову кандидатуру. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, відповідна процедура щодо Дейтона вже майже завершилася.

Але наразі ми виходимо з того, що це питання поставлене на паузу і нова адміністрація Байдена буде шукати нового кандидата на цю посаду, — зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що наразі є багато чуток щодо того, хто може стати послом США в Україні, проте реальний вибір американська влада ще не зробила.

Я хочу, щоб ми всі розуміли одну річ — що Байден не прокидається і не йде спати з думкою «що там ще зробити для України і якого посла туди призначити, — наголосив Кулеба.

Навіть Росія не буде головним питанням на зовнішньополітичному порядку денному адміністрації Байдена, — додав міністр. — Це буде інша країна.



Нагадаємо, 20 січня президент України Володимир Зеленський дивився телетрансляцію інавгурації Байдена разом з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.