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Ракурс
США мають призначити нового посла в Україні, фото: «Укрінформ»

Чи стане новим послом США в Україні відставний генерал, розповів Кулеба (ВІДЕО)

25 січ 2021, 14:23
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Джо Байден, новий президент США, не відправить до Києва послом відставного генерала Кіта Дейтона, як планувалося раніше.

Наразі американці шукають нову кандидатуру. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, відповідна процедура щодо Дейтона вже майже завершилася.

Але наразі ми виходимо з того, що це питання поставлене на паузу і нова адміністрація Байдена буде шукати нового кандидата на цю посаду, — зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що наразі є багато чуток щодо того, хто може стати послом США в Україні, проте реальний вибір американська влада ще не зробила.

Я хочу, щоб ми всі розуміли одну річ — що Байден не прокидається і не йде спати з думкою «що там ще зробити для України і якого посла туди призначити, — наголосив Кулеба.

Навіть Росія не буде головним питанням на зовнішньополітичному порядку денному адміністрації Байдена, — додав міністр. — Це буде інша країна.


Нагадаємо, 20 січня президент України Володимир Зеленський дивився телетрансляцію інавгурації Байдена разом з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.


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