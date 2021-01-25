Снег в Карпатах. Фото: «Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах» в Facebook

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Интенсивный снегопад наблюдается 25 января в Карпатах. В районе горы Пожижевская выпало до 1 м снега, который продолжает падать.

На этой горе температура воздуха составляет от 0° до 8° мороза, а также фиксируется ветер. Высота снежного покрова составляет 34−98 см, снег свежий и хорошо закреплен. Об этом сообщило сообщество «снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах» на собственной странице в Facebook.

На горе Плай столбики термометров показывают до 5°, а ветер юго-восточный 8−10 м/с. Также наблюдается туман. Снега выпало от 25 до 61 см. На снеголавинном посту Драгобат выпало до 70 см снега.

Отмечается, что из-за метели в Карпатах удерживается значительная снеголавинная опасность третьего уровня. В течение ближайших двух дней на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Спасатели настоятельно советуют туристам воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, 25 января синоптики обещали в Закарпатской области значительные осадки. Также в западной части страны прогнозировались дожди с мокрым снегом.