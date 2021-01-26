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Ракурс
Верховна Рада розглядає законопроект про референдум. Фото: День

Верховна Рада повернулася до роботи — нардепи розглядають законопроект про референдум (ТРАНСЛЯЦІЯ)

26 січ 2021, 10:06
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Верховна Рада України 26 січня повертається до роботи. Парламентарі на сьогоднішньому засіданні планують розглянути в другому читанні законопроект № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

У порядку денному проект постанови № 4243 «Про заходи щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності», законопроект № 4499 «Про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях». Про це повідомляється на веб-сторінці ВРУ.

Також народні обранці розглянуть законопроект про перейменування Фонду соціального захисту інвалідів (законопроект № 3964), про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів (3633).


Нагадаємо, перший заступник спікера українського парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що над законопроектом про народовладдя через всеукраїнський референдум № 3612 довгий час працювала робоча група Верховної Ради.

Джерело: Ракурс


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