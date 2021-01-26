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Ракурс
“Голос” змінив керівництво фракції у Раді

«Голос» змінив керівництво фракції у Раді

26 січ 2021, 10:40
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«Голос» змінив керівництво фракції у Верховній Раді. Про це 26 січня повідомив очільник українського парламенту Дмитро Разумков після відкриття пленарного засідання.

Відповідно, до ст. 60 Регламенту роботи Ради, а також згідно з протоколом зборів депутатської фракції партії «Голос» від 28 грудня повідомляю про обрання керівником фракції нардепа Ярослава Железняка, а заступником голови фракції — нардепа Романа Костенка, — оголосив головуючий.


Разумков перед цим відкрив перше в 2021 році засідання парламенту, на яке завітав 251 народний депутат.

Нагадаємо, до цього часу фракцію партії «Голос» у Раді очолював Сергій Рахманін, а Железняк був його заступником. 28 грудня фракція прийняла рішення про ротацію, задовольнивши заяву Рахманіна.

Джерело: Ракурс


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