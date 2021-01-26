Передать газораспределительные сети местным властям хочет Кабмин. Фото: Главком

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Законопроект о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления планирует инициировать Кабинет министров Украины.

Рассмотрение документа чиновники инициируют вместе с парламентским комитетом. Штрафы или пеня за не вовремя уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

А 26 января с трибуны Верховной Рады он заявил, что тариф на тепло и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона повышать не будут. Об этом достигнуто взаимопонимание с местными властями. Штрафы или пеню людям начислять за просрочку не будут.

Ранее стало известно, что чиновники разрабатывают проект закона об «укрупнении газзбытов». Шмыгаль уверен, что такой механизм позволит снять вопрос заоблачных платежей за распределение газа.

Напомним, Кабинет министров Украины подготовил программу из восьми шагов для уменьшения стоимости коммунальных тарифов. В правительстве считают, что для того, чтобы рынок газа заработал в полной мере, нужно сформировать честные правила и запустить на нем полноценную конкуренцию.