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Ракурс
Появятся новые услуги в приложении «Дія». Фото: Минцифры

Е-больничный и изменение места регистрации — в «Дії» появятся новые услуги (СПИСОК)

26 янв 2021, 16:47
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В приложении «Дія» с апреля увеличится количество услуг, в частности появятся электронный больничный и подпись.

В апреле мы запускаем новые цифровые продукты в «Дії». Это будут революционные услуги, над которыми команда Минцифры работает 24/7, — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Среди анонсированных услуг:


  • Дія ID — за несколько кликов в смартфоне можно будет получить электронную подпись. Украинцы смогут подписывать документы благодаря смартфону, получать административные и финансовые услуги онлайн.
  • Изменение места регистрации онлайн (самая популярная услуга в Украине). Еще в конце 2020 года приняли постановление, внедряющее экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронном формате.
  • Строительные онлайн-услуги — начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.
  • Автоматическая регистрация бизнеса — регистрация услуг для ФЛП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора.
  • Электронный больничный — замена бумажного больничного на электронный листок нетрудоспособности.
  • Налоговые онлайн-услуги — оптимизация и перевода в «Дію» услуг кабинета налогоплательщика.

Напомним, «Дія» функционирует как онлайн-сервис государственных услуг и приложение с электронными документами. Сейчас на портале доступно больше 40 услуг.

Минцифры 5 октября презентовало обновленное приложение «Дія 2.0», среди новинок — возможность показать в цифровом формате налоговый номер, справку переселенца, место регистрации и др.

Источник: Ракурс


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