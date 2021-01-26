Е-лікарняний та зміна місця реєстрації – у «Дії» запрацюють нові послуги. Фото: Мінцифри

https://racurs.ua/ua/n149556-e-likarnyanyy-ta-zmina-miscya-reiestraciyi-u-diyi-zapracuut-novi-poslugy-perelik.html

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У додатку «Дія» з квітня збільшиться кількість послуг, зокрема з’являться електронний лікарняний та підпис.

У квітні ми запускаємо нові цифрові продукти в «Дії». Це будуть революційні послуги, над якими команда Мінцифри працює 24/7, — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Серед анонсованих послуг:

Дія ID — за декілька кліків у смартфоні можна буде отримати електронний підпис. Українці зможуть підписувати документи завдяки смартфону, отримувати адміністративні та фінансові послуги онлайн.

Зміна місця реєстрації онлайн (найпопулярніша послуга в Україні). Ще наприкінці 2020 прийняли постанову, яка впроваджує експериментальний проект з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі.

Будівельні онлайн-послуги — початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об'єктів класу СС2 та СС3.

Автоматична реєстрація бізнесу — реєстрація послуг для ФОП онлайн. Готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора.

Електронний лікарняний — заміна паперового лікарняного на електронний листок непрацездатності.

Податкові онлайн-послуги — оптимізація та переведення в «Дію» послуг кабінету платника податків.

Нагадаємо, «Дія» функціонує як онлайн-сервіс державних послуг та застосунок з електронними документами. Наразі на порталі доступно понад 40 послуг.

Мінцифри 5 жовтня презентувало оновлений додаток «Дія 2.0», серед новинок — можливість показати у цифровому форматі податковий номер, довідку переселенця, місце реєстрації та ін.