Розкол монобільшості пророкує Дубінський у разі виключення зі “Слуги народу”

https://racurs.ua/ua/n149555-rozkol-monobilshosti-prorokuie-dubinskyy-u-razi-vykluchennya-zi-slugy-narodu.html

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Розкол монобільшості пророкує скандальний нардеп-«слуга» Олександр Дубінський, який перебуває під санкціями США. Причиною розколу, на думку депутата, може стати його виключення з президентської фракції «Слуга народу».

Такий прогноз Дубінський озвучив у відеозверненні до Володимира Зеленського, оприлюдненому 26 січня на YouTube-каналі.

Якщо відштовхуватися від того, що ви вчора мені сказали особисто, від доводів аферистів, які мене оббрехали і вимагають від вас, щоб я пішов з фракції, нібито це є ключовою її проблемою, і після мого відходу всі проблеми вирішаться, то я так само можу сказати, що вам треба закінчити бути президентом України. Але я продовжуватиму боротися за ваш рейтинг і рейтинг партії «Слуга народу». Вас оточують люди, які однією рукою пишуть вам оди і купають вас у теплих ваннах економічних успіхів, яких насправді немає, і набивають в той же час власні кишені, — переконує Дубінський.

Таку ситуацію в оточенні Зеленського нардеп назвав «бідою». Окрім цього «слуга» запевнив, що добровільно не покине монобільшість.

Якщо фракція, всупереч регламенту, ухвалить рішення про виключення мені зі «Слуги народу»… що ж, це призведе до розвалу фракції. Проблеми партії «Слуга народу» — не Дубінський, а в тому, що рішення, які ухвалює фракція, не співпадають з очікуваннями виборців, — резюмував опальний «слуга».

Нагадаємо, Дубінського вважають представником олігарха Ігоря Коломойського у «Слузі народу». Наприклад, торік, напередодні ухвалення законопроекту про націоналізовані банки, який унеможливив Коломойському отримання компенсації за «ПриватБанк», група депутатів, серед яких був і Дубінський, внесли понад 16 тис. правок.

Президент Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» 25 січня запропонував Дубінському добровільно покинути фракцію, але той відмовився.

Нещодавно Мінфін США вніс до санкційного списку сімох громадян України: депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського, екс-прокурора Костянтина Кулика, колишнього депутата Олександра Онищенка, бізнесменів Антона Симоненка, Андрія Теліженка, Петра Журавля, пов’язаних з проросійським депутатом Андрієм Деркачем (включений до списку санкцій у вересні 2020 року як російський агент).