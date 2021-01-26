Найпопулярніші оригінальні імена дітей 2020 року назвали у Мін’юсті

Які імена обирали дітям у 2020 році, розповіли у Мін’юсті

https://racurs.ua/ua/n149554-naypopulyarnishi-oryginalni-imena-ditey-2020-roku-nazvaly-u-min-usti.html

Ракурс

Міністерство юстиції розповіло, які імена дітям обирали українці у 2020 році.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці відомства у соціальній мережі Фейсбук.

Батьки, які вирішили проявити оригінальність і виборі імен, найчастіше називали новонароджених хлопчиків:

Арес;

Августин;

Амбре;

Апалон;

Адам;

Аскольд;

Ангел;

Арон-Моісей;

Буржуй;

Богодар;

Братислав;

Вакула;

Вогнедар;

Грант;

Гедеон;

Дартан’ян;

Добриня;

Даміан-Меркурій;

Добре-Авенір;

Еней;

Єлісей;

Зеленський;

Київ;

Князь;

Лимон;

Мілан;

Марсель;

Матео;

Ніл;

Ной;

Людвік;

Оскар;

Одисей;

Омар;

Октавіан;

Платон;

Принц;

Парижан;

Пантелеймон;

Річард;

Расмад-Рой;

Светодар;

Сулейман;

Спартак;

Соломон;

Тігран;

Тамерлан;

Тор;

Тадеуш;

Шархан;

Ясмін;

Ясон;

Ярволод;

Яросвіт;

Яник.

Трендовими рідкісними іменами серед дівчаток у 2020 році були:

Анфіса;

Аурора;

Афіна;

Асоль;

Аврора;

Аполлінарія;

Божена;

Беатріса;

Весна;

Всеслава;

Вальківія;

Жасмін;

Женев'єва;

Златовласа;

Златослава;

Золушка;

Земфіра;

Зоря;

Єсенія;

Євангеліна;

Ізабелла;

Імперія;

Ізольда;

Квітка;

Луна;

Ліана;

Мальва;

Магдалина;

Мануела;

Мірабелла;

Мія-Хенд;

Мія;

Мира-Слава;

Мадона;

Мія-Соломія;

Настасья;

Нєва;

Ніца;

Росава;

Регіна;

Розалія;

Санта-Марія;

Суламіта;

Самара;

Санта;

Одарка;

Олімпіада;

Тереза;

Теона;

Флоренція;

Фрея;

Хадіжа;

Хрусталіна;

Цвітозара;

Шанель;

Ясмін;

Юріка.

Загалом у 2020 році для хлопчиків найчастіше обирали такі імена:

Артем;

Андрій;

Богдан;

Владислав;

Володимир;

Данило;

Дмитро;

Денис;

Максим;

Матвій;

Євген;

Єгор;

Іван;

Кирило;

Назар;

Олександр;

Роман;

Станіслав;

Тимофій.

Для дівчаток найпопулярнішими у 2020 році були такі імена:

Анна;

Анастасія;

Антоніна;

Богдана;

Валерія;

Вікторія;

Вероніка;

Дарина;

Дар’я;

Злата;

Єва;

Єлизавета;

Ірина;

Катерина;

Ксенія;

Маргарита;

Марія;

Мілана;

Поліна;

Соломія;

Софія.

Нагадаємо, у Мін’юсті нещодавно назвали найоригінальніші імена дітей у 2020 році.