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Які імена обирали дітям у 2020 році, розповіли у Мін’юсті

Найпопулярніші оригінальні імена дітей 2020 року назвали у Мін’юсті

26 січ 2021, 16:18
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Міністерство юстиції розповіло, які імена дітям обирали українці у 2020 році.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці відомства у соціальній мережі Фейсбук.

Батьки, які вирішили проявити оригінальність і виборі імен, найчастіше називали новонароджених хлопчиків:

  • Арес;
  • Августин;
  • Амбре;
  • Апалон;
  • Адам;
  • Аскольд;
  • Ангел;
  • Арон-Моісей;
  • Буржуй;
  • Богодар;
  • Братислав;
  • Вакула;
  • Вогнедар;
  • Грант;
  • Гедеон;
  • Дартан’ян;
  • Добриня;
  • Даміан-Меркурій;
  • Добре-Авенір;
  • Еней;
  • Єлісей;
  • Зеленський;
  • Київ;
  • Князь;
  • Лимон;
  • Мілан;
  • Марсель;
  • Матео;
  • Ніл;
  • Ной;
  • Людвік;
  • Оскар;
  • Одисей;
  • Омар;
  • Октавіан;
  • Платон;
  • Принц;
  • Парижан;
  • Пантелеймон;
  • Річард;
  • Расмад-Рой;
  • Светодар;
  • Сулейман;
  • Спартак;
  • Соломон;
  • Тігран;
  • Тамерлан;
  • Тор;
  • Тадеуш;
  • Шархан;
  • Ясмін;
  • Ясон;
  • Ярволод;
  • Яросвіт;
  • Яник.

Трендовими рідкісними іменами серед дівчаток у 2020 році були:

  • Анфіса;
  • Аурора;
  • Афіна;
  • Асоль;
  • Аврора;
  • Аполлінарія;
  • Божена;
  • Беатріса;
  • Весна;
  • Всеслава;
  • Вальківія;
  • Жасмін;
  • Женев'єва;
  • Златовласа;
  • Златослава;
  • Золушка;
  • Земфіра;
  • Зоря;
  • Єсенія;
  • Євангеліна;
  • Ізабелла;
  • Імперія;
  • Ізольда;
  • Квітка;
  • Луна;
  • Ліана;
  • Мальва;
  • Магдалина;
  • Мануела;
  • Мірабелла;
  • Мія-Хенд;
  • Мія;
  • Мира-Слава;
  • Мадона;
  • Мія-Соломія;
  • Настасья;
  • Нєва;
  • Ніца;
  • Росава;
  • Регіна;
  • Розалія;
  • Санта-Марія;
  • Суламіта;
  • Самара;
  • Санта;
  • Одарка;
  • Олімпіада;
  • Тереза;
  • Теона;
  • Флоренція;
  • Фрея;
  • Хадіжа;
  • Хрусталіна;
  • Цвітозара;
  • Шанель;
  • Ясмін;
  • Юріка.

Загалом у 2020 році для хлопчиків найчастіше обирали такі імена:


  • Артем;
  • Андрій;
  • Богдан;
  • Владислав;
  • Володимир;
  • Данило;
  • Дмитро;
  • Денис;
  • Максим;
  • Матвій;
  • Євген;
  • Єгор;
  • Іван;
  • Кирило;
  • Назар;
  • Олександр;
  • Роман;
  • Станіслав;
  • Тимофій.

Для дівчаток найпопулярнішими у 2020 році були такі імена:

  • Анна;
  • Анастасія;
  • Антоніна;
  • Богдана;
  • Валерія;
  • Вікторія;
  • Вероніка;
  • Дарина;
  • Дар’я;
  • Злата;
  • Єва;
  • Єлизавета;
  • Ірина;
  • Катерина;
  • Ксенія;
  • Маргарита;
  • Марія;
  • Мілана;
  • Поліна;
  • Соломія;
  • Софія.

Нагадаємо, у Мін’юсті нещодавно назвали найоригінальніші імена дітей у 2020 році.

Джерело: Ракурс


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