Найпопулярніші оригінальні імена дітей 2020 року назвали у Мін’юсті

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Які імена обирали дітям у 2020 році, розповіли у Мін’юсті
Найпопулярніші оригінальні імена дітей 2020 року назвали у Мін’юстіhttps://racurs.ua/ua/n149554-naypopulyarnishi-oryginalni-imena-ditey-2020-roku-nazvaly-u-min-usti.htmlРакурс
Міністерство юстиції розповіло, які імена дітям обирали українці у 2020 році.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці відомства у соціальній мережі Фейсбук.
Батьки, які вирішили проявити оригінальність і виборі імен, найчастіше називали новонароджених хлопчиків:
- Арес;
- Августин;
- Амбре;
- Апалон;
- Адам;
- Аскольд;
- Ангел;
- Арон-Моісей;
- Буржуй;
- Богодар;
- Братислав;
- Вакула;
- Вогнедар;
- Грант;
- Гедеон;
- Дартан’ян;
- Добриня;
- Даміан-Меркурій;
- Добре-Авенір;
- Еней;
- Єлісей;
- Зеленський;
- Київ;
- Князь;
- Лимон;
- Мілан;
- Марсель;
- Матео;
- Ніл;
- Ной;
- Людвік;
- Оскар;
- Одисей;
- Омар;
- Октавіан;
- Платон;
- Принц;
- Парижан;
- Пантелеймон;
- Річард;
- Расмад-Рой;
- Светодар;
- Сулейман;
- Спартак;
- Соломон;
- Тігран;
- Тамерлан;
- Тор;
- Тадеуш;
- Шархан;
- Ясмін;
- Ясон;
- Ярволод;
- Яросвіт;
- Яник.
Трендовими рідкісними іменами серед дівчаток у 2020 році були:
- Анфіса;
- Аурора;
- Афіна;
- Асоль;
- Аврора;
- Аполлінарія;
- Божена;
- Беатріса;
- Весна;
- Всеслава;
- Вальківія;
- Жасмін;
- Женев'єва;
- Златовласа;
- Златослава;
- Золушка;
- Земфіра;
- Зоря;
- Єсенія;
- Євангеліна;
- Ізабелла;
- Імперія;
- Ізольда;
- Квітка;
- Луна;
- Ліана;
- Мальва;
- Магдалина;
- Мануела;
- Мірабелла;
- Мія-Хенд;
- Мія;
- Мира-Слава;
- Мадона;
- Мія-Соломія;
- Настасья;
- Нєва;
- Ніца;
- Росава;
- Регіна;
- Розалія;
- Санта-Марія;
- Суламіта;
- Самара;
- Санта;
- Одарка;
- Олімпіада;
- Тереза;
- Теона;
- Флоренція;
- Фрея;
- Хадіжа;
- Хрусталіна;
- Цвітозара;
- Шанель;
- Ясмін;
- Юріка.
Загалом у 2020 році для хлопчиків найчастіше обирали такі імена:
- Артем;
- Андрій;
- Богдан;
- Владислав;
- Володимир;
- Данило;
- Дмитро;
- Денис;
- Максим;
- Матвій;
- Євген;
- Єгор;
- Іван;
- Кирило;
- Назар;
- Олександр;
- Роман;
- Станіслав;
- Тимофій.
Для дівчаток найпопулярнішими у 2020 році були такі імена:
- Анна;
- Анастасія;
- Антоніна;
- Богдана;
- Валерія;
- Вікторія;
- Вероніка;
- Дарина;
- Дар’я;
- Злата;
- Єва;
- Єлизавета;
- Ірина;
- Катерина;
- Ксенія;
- Маргарита;
- Марія;
- Мілана;
- Поліна;
- Соломія;
- Софія.
Нагадаємо, у Мін’юсті нещодавно назвали найоригінальніші імена дітей у 2020 році.
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