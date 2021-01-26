Самые популярные оригинальные имена детей 2020 года назвали в Минюсте

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Какие имена выбирали детям в 2020 году, рассказали в Минюсте
Самые популярные оригинальные имена детей 2020 года назвали в Минюстеhttps://racurs.ua/n149554-samye-populyarnye-originalnye-imena-detey-2020-goda-nazvali-v-minuste.htmlРакурс
Министерство юстиции рассказало, какие имена детям выбирали украинцы в 2020 году.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Фейсбук.
Родители, которые решили проявить оригинальность и выборе имен, чаще всего называли новорожденных мальчиков:
- Арес;
- Августин;
- Амбре;
- Апалон;
- Адам;
- Аскольд;
- Ангел;
- Арон-Моисей;
- Буржуй;
- Богодар;
- Братислав;
- Вакула;
- Вогнедар;
- Грант;
- Гедеон;
- Дартаньян;
- Добрыня;
- Дамиан-Меркурий;
- Добре-Авенир;
- Эней;
- Елисей;
- Зеленский;
- Киев;
- Князь;
- Лимон;
- Милан;
- Марсель;
- Матео;
- Нил;
- Ной;
- Людвик;
- Оскар;
- Одиссей;
- Омар;
- Октавиан;
- Платон;
- Принц;
- Парижан;
- Пантелеймон;
- Ричард;
- Расмад-Рой;
- Светодар;
- Сулейман;
- Спартак;
- Соломон;
- Тигран;
- Тамерлан;
- Тор;
- Тадеуш;
- Шархан;
- Ясмин;
- Ясон
- Ярволод;
- Яросвит;
- Яник.
Трендовыми редкими именами среди девочек в 2020 году были:
- Анфиса;
- Аурора;
- Афина;
- Ассоль;
- Аврора;
- Аполлинария;
- Божена;
- Беатриса;
- Весна;
- Всеслава;
- Валькивия;
- Жасмин;
- Женевьева;
- Златовласа;
- Златослава;
- Золушка;
- Земфира;
- Зоря;
- Есения;
- Евангелина;
- Изабелла;
- Империя;
- Изольда;
- Квитка;
- Луна;
- Лиана;
- Мальва;
- Магдалина;
- Мануэла;
- Мирабелла;
- Мия-Хенд;
- Мия;
- Мира-Слава;
- Мадонна;
- Мия-Соломия;
- Настасья;
- Нева;
- Ница;
- Росава;
- Регина;
- Розалия;
- Санта-Мария,
- Суламита;
- Самара;
- Санта;
- Дарья;
- Олимпиада;
- Тереза;
- Теона;
- Флоренция;
- Фрея;
- Хадижа;
- Хрусталина;
- Цвитозара;
- Шанель;
- Ясмин;
- Юрика.
Всего в 2020 году для мальчиков чаще всего выбирали следующие имена:
- Артем;
- Андрей;
- Богдан;
- Владислав;
- Владимир,
- Даниил;
- Дмитрий;
- Денис;
- Максим;
- Матфей
- Евгений;
- Егор;
- Иван;
- Кирилл;
- Назар;
- Александр;
- Роман;
- Станислав;
- Тимофей.
Для девочек самыми популярными в 2020 году были следующие имена:
- Анна;
- Анастасия;
- Антонина;
- Богдана;
- Валерия;
- Виктория;
- вероника;
- Дарья;
- Дарья;
- Злата;
- Ева;
- Елизавета;
- Ирина;
- Екатерина;
- Ксения;
- Маргарита;
- Мария,
- Милана;
- Полина;
- Соломия;
- София.
Напомним, в Минюсте недавно назвали самые оригинальные имена детей в 2020 году.
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