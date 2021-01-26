Самые популярные оригинальные имена детей 2020 года назвали в Минюсте

Какие имена выбирали детям в 2020 году, рассказали в Минюсте

https://racurs.ua/n149554-samye-populyarnye-originalnye-imena-detey-2020-goda-nazvali-v-minuste.html

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Министерство юстиции рассказало, какие имена детям выбирали украинцы в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Фейсбук.

Родители, которые решили проявить оригинальность и выборе имен, чаще всего называли новорожденных мальчиков:

Арес;

Августин;

Амбре;

Апалон;

Адам;

Аскольд;

Ангел;

Арон-Моисей;

Буржуй;

Богодар;

Братислав;

Вакула;

Вогнедар;

Грант;

Гедеон;

Дартаньян;

Добрыня;

Дамиан-Меркурий;

Добре-Авенир;

Эней;

Елисей;

Зеленский;

Киев;

Князь;

Лимон;

Милан;

Марсель;

Матео;

Нил;

Ной;

Людвик;

Оскар;

Одиссей;

Омар;

Октавиан;

Платон;

Принц;

Парижан;

Пантелеймон;

Ричард;

Расмад-Рой;

Светодар;

Сулейман;

Спартак;

Соломон;

Тигран;

Тамерлан;

Тор;

Тадеуш;

Шархан;

Ясмин;

Ясон

Ярволод;

Яросвит;

Яник.

Трендовыми редкими именами среди девочек в 2020 году были:

Анфиса;

Аурора;

Афина;

Ассоль;

Аврора;

Аполлинария;

Божена;

Беатриса;

Весна;

Всеслава;

Валькивия;

Жасмин;

Женевьева;

Златовласа;

Златослава;

Золушка;

Земфира;

Зоря;

Есения;

Евангелина;

Изабелла;

Империя;

Изольда;

Квитка;

Луна;

Лиана;

Мальва;

Магдалина;

Мануэла;

Мирабелла;

Мия-Хенд;

Мия;

Мира-Слава;

Мадонна;

Мия-Соломия;

Настасья;

Нева;

Ница;

Росава;

Регина;

Розалия;

Санта-Мария,

Суламита;

Самара;

Санта;

Дарья;

Олимпиада;

Тереза;

Теона;

Флоренция;

Фрея;

Хадижа;

Хрусталина;

Цвитозара;

Шанель;

Ясмин;

Юрика.

Всего в 2020 году для мальчиков чаще всего выбирали следующие имена:

Артем;

Андрей;

Богдан;

Владислав;

Владимир,

Даниил;

Дмитрий;

Денис;

Максим;

Матфей

Евгений;

Егор;

Иван;

Кирилл;

Назар;

Александр;

Роман;

Станислав;

Тимофей.

Для девочек самыми популярными в 2020 году были следующие имена:

Анна;

Анастасия;

Антонина;

Богдана;

Валерия;

Виктория;

вероника;

Дарья;

Дарья;

Злата;

Ева;

Елизавета;

Ирина;

Екатерина;

Ксения;

Маргарита;

Мария,

Милана;

Полина;

Соломия;

София.

Напомним, в Минюсте недавно назвали самые оригинальные имена детей в 2020 году.