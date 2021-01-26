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Ракурс
Какие имена выбирали детям в 2020 году, рассказали в Минюсте

Самые популярные оригинальные имена детей 2020 года назвали в Минюсте

26 янв 2021, 16:18
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Министерство юстиции рассказало, какие имена детям выбирали украинцы в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Фейсбук.

Родители, которые решили проявить оригинальность и выборе имен, чаще всего называли новорожденных мальчиков:

  • Арес;
  • Августин;
  • Амбре;
  • Апалон;
  • Адам;
  • Аскольд;
  • Ангел;
  • Арон-Моисей;
  • Буржуй;
  • Богодар;
  • Братислав;
  • Вакула;
  • Вогнедар;
  • Грант;
  • Гедеон;
  • Дартаньян;
  • Добрыня;
  • Дамиан-Меркурий;
  • Добре-Авенир;
  • Эней;
  • Елисей;
  • Зеленский;
  • Киев;
  • Князь;
  • Лимон;
  • Милан;
  • Марсель;
  • Матео;
  • Нил;
  • Ной;
  • Людвик;
  • Оскар;
  • Одиссей;
  • Омар;
  • Октавиан;
  • Платон;
  • Принц;
  • Парижан;
  • Пантелеймон;
  • Ричард;
  • Расмад-Рой;
  • Светодар;
  • Сулейман;
  • Спартак;
  • Соломон;
  • Тигран;
  • Тамерлан;
  • Тор;
  • Тадеуш;
  • Шархан;
  • Ясмин;
  • Ясон
  • Ярволод;
  • Яросвит;
  • Яник.

Трендовыми редкими именами среди девочек в 2020 году были:

  • Анфиса;
  • Аурора;
  • Афина;
  • Ассоль;
  • Аврора;
  • Аполлинария;
  • Божена;
  • Беатриса;
  • Весна;
  • Всеслава;
  • Валькивия;
  • Жасмин;
  • Женевьева;
  • Златовласа;
  • Златослава;
  • Золушка;
  • Земфира;
  • Зоря;
  • Есения;
  • Евангелина;
  • Изабелла;
  • Империя;
  • Изольда;
  • Квитка;
  • Луна;
  • Лиана;
  • Мальва;
  • Магдалина;
  • Мануэла;
  • Мирабелла;
  • Мия-Хенд;
  • Мия;
  • Мира-Слава;
  • Мадонна;
  • Мия-Соломия;
  • Настасья;
  • Нева;
  • Ница;
  • Росава;
  • Регина;
  • Розалия;
  • Санта-Мария,
  • Суламита;
  • Самара;
  • Санта;
  • Дарья;
  • Олимпиада;
  • Тереза;
  • Теона;
  • Флоренция;
  • Фрея;
  • Хадижа;
  • Хрусталина;
  • Цвитозара;
  • Шанель;
  • Ясмин;
  • Юрика.

Всего в 2020 году для мальчиков чаще всего выбирали следующие имена:


  • Артем;
  • Андрей;
  • Богдан;
  • Владислав;
  • Владимир,
  • Даниил;
  • Дмитрий;
  • Денис;
  • Максим;
  • Матфей
  • Евгений;
  • Егор;
  • Иван;
  • Кирилл;
  • Назар;
  • Александр;
  • Роман;
  • Станислав;
  • Тимофей.

Для девочек самыми популярными в 2020 году были следующие имена:

  • Анна;
  • Анастасия;
  • Антонина;
  • Богдана;
  • Валерия;
  • Виктория;
  • вероника;
  • Дарья;
  • Дарья;
  • Злата;
  • Ева;
  • Елизавета;
  • Ирина;
  • Екатерина;
  • Ксения;
  • Маргарита;
  • Мария,
  • Милана;
  • Полина;
  • Соломия;
  • София.

Напомним, в Минюсте недавно назвали самые оригинальные имена детей в 2020 году.

Источник: Ракурс


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