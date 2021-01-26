Дубинский хочет аудиенции с Зеленским, пока НБУ предостерегает банки от сотрудничества с ним

https://racurs.ua/n149553-dubinskiy-hochet-audiencii-s-zelenskim-poka-nbu-predosteregaet-banki-ot-sotrudnichestva-s-nim.html

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Александр Дубинский, скандальный нардеп-«слуга», по итогам заседания фракции «Слуга народа», на котором обсуждались санкции США и его возможный выход из политсилы главы государства, обнародовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Я прошу вас о личной встрече, без посредников, вливающим вам в уши эту ложь, и аферистов… Для того чтобы донести свои аргументы и еще раз доказать, что я готов бороться именно вас… Именно поэтому добровольного решения о выходе из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет, — заявил Дубинский в видеообращении, опубликованном 26 января на собственном YouTube-канале.

Дубинский также утверждает, что в случае его исключения из фракции, это приведет к расколу в «Слуге народа».

Между тем Национальный банк сообщил украинские финучреждения о санкциях, введенных США против Дубинского и предупредил о рисках при сотрудничестве с ним.

В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками, — пишет LIGA.net с ссылкой на письмо Нацбанка.



Напомним, в список американских санкций попали семь граждан Украины: депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Также под санкциями оказались ООО «Эра Медиа», ИА «Онли Ньюз», ООО «Скептик» и сайт NABULeaks, связанные с пророссийским депутатом Андреем Деркачем (он включен в список санкций в сентябре 2020 года как российский агент). Президент Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» 25 января предложил Дубинскому покинуть фракцию, но тот отказался.