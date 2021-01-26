Дубінський хоче аудієнції із Зеленським, поки НБУ застерігає банки від співпраці зі «слугою»

Дубінський хоче аудієнції із Зеленським, поки НБУ застерігає банки від співпраці з “слугою”

https://racurs.ua/ua/n149553-dubinskyy-hoche-audiienciyi-iz-zelenskym-poky-nbu-zasterigaie-banky-vid-spivpraci-zi-slugou.html

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Олександр Дубінський, скандальний нардеп-«слуга», оприлюднив відеозвернення до президента Володимира Зеленського за підсумками засідання фракції «Слуга народу», на якому обговорювали впроваджені проти нього санкції США і можливість його виходу із політсили глави держави.

Я прошу вас про особисту зустріч, без посередників, які вливають вам у вуха цю брехню, й аферистів… для того щоб донести свої аргументи і ще раз довести, що я готовий боротися саме за вас… Саме тому жодного добровільного рішення щодо виходу із фракції партії, куди мене делегував народ, не буде, — заявив Дубінський у відеозверненні, оприлюдненому 26 січня на власному YouTube-каналі.

Дубінський також стверджує, що в разі його виключення з фракції, це приведе до розколу в «Слузі народу».

Тим часом Національний банк повідомив українські фінустанови про санкції, запроваджені США щодо Дубінського і попередив про ризики при співпраці з підсанкційними особами.

У зв’язку з цим звертаємо увагу на ризики, пов’язані із здійсненням фінансових операцій з особами, включеними в OFAC SDN List, і вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам вжити належних заходів обережності з метою управління такими ризиками, — пише LIGA.net з посиланням на лист Нацбанку.



Нагадаємо, до списку американських санкцій потрапили семеро громадян України: депутат від «Слуги народу» Олександр Дубинський, екс-прокурор Костянтин Кулик, колишній депутат Олександр Онищенко, бізнесмени Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель. Також під санкціями опинилися ТОВ «Ера Медіа», ІА «Онлі Ньюз», ТОВ «Скептик» і сайт NABULeaks, пов’язані з проросійським депутатом Андрієм Деркачем (включений до списку санкцій у вересні 2020 року як російський агент). Президент Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» 25 січня запропонував Дубінському залишити фракцію, але той відмовився.