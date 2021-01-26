Загадковий сигнал на супутнику Сатурна розшифрували вчені. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n149552-zagadkovyy-sygnal-na-suputnyku-saturna-rozshyfruvaly-vcheni.html

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На орбіті Сатурна з 2004 по 2017 рік виконував наукову роботу космічний зонд «Кассіні», який передав на Землю величезну кількість даних.

В поле зору апарату потрапила і Рея, другий за величиною супутник газового гіганта, повідомляє New Scientist.

Крім переданих на Землю знімків Реї з відстані всього 50 тис. км, «Кассіні» спробував визначити речовини, які містяться на поверхні цього крижаного супутника.

Для цього «Кассіні» досліджував сонячне світло, що відбивається від поверхонь супутників Сатурна.

На Реї, а також на декількох інших супутниках, щось на поверхні поглинало частину світла в ультрафіолетовому діапазоні спектру.

Дослідники спостерігали, як світло відбивається від декількох з'єднань в лабораторних експериментах і виявили гідразин і хлор, які відповідали тому, що «Кассіні» спостерігав на Реї.

Гідразин — токсична та гігроскопічна рідина з неприємним запахом.

Ця хімічна сполука може утворюватися в реакціях між речовинами, які існують на крижаному супутнику.

«Кассіні» використовував гідразин як паливо для своїх двигунів, але вони не запускалися поблизу Реї, тому дослідники впевнені, що сигнал виникав не від космічного корабля.