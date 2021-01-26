ВООЗ оновила керівництво з лікування COVID-19. Фото:

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Оновлене клінічне керівництво щодо COVID-19 опублікувала Всесвітня організація охорони здоров’я.

Оновлене керівництво включає в себе рекомендації, що стосуються тривалого протікання хвороби й розроблене на основі нових даних. Про це повідомила представник ВООЗ Маргарет Харріс на брифінгу в Женеві, передають УНН.

Зазначається, що типовий термін одужання від коронавірусу складає 14 днів, але в деяких людей серйозна хвороба триває вісім тижнів, а у деяких симптоми тривають набагато більш тривалий час. Так, ці хворі страждають від сильної стомлюваність та непереносимості фізичних вправ. Також у них спостерігаються неврологічні та серцеві симптоми. Крім того, цих людей турбує постійний кашель.

Також Харріс заявила, що у новому документі не містяться поради щодо захисних масок, оскільки цим займається група експертів ВООЗ із запобігання інфекцій. Так вона прокоментувала те, що в Австрії влада рекомендувала жителям надягати з метою захисту від інфекції професійні респіраторні маски класу FFP2.

Крім того, вона запевнила, що ВООЗ із самого початку була стурбована здатністю нового коронавірусу мутувати, тому рекомендує вживати заходів для зменшення його поширення, щоб перешкодити мутації. Наразі немає інформації, що новий штам викликає більш важке протікання хвороби. Однак велика швидкість поширення може призвести до збільшення кількості хворих і, відповідно, до зростання кількості важкохворих пацієнтів.

Нагадаємо, у ВООЗ не виключають, що коронавірусна хвороба COVID-19 у майбутньому може поширюватися навіть після масштабної вакцинації.