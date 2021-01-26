Чи зупинить глобальна вакцинація коронавірус. Фото: ie.org

https://racurs.ua/ua/n149538-chy-zupynyt-globalna-vakcynaciya-koronavirus-rozpovilo-vooz.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 у майбутньому може поширюватися навіть після масштабної вакцинації.

У світі не повинні вважати знищення або викорінення коронавірусу критерієм успіху. В доступному для огляду майбутньому масове щеплення не зможе забезпечити припинення передачі інфекції. Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан на прес-конференції, передає «Сіньхуа».

Також експерт упевнений, що світові не варто тішити себе ілюзіями, що в 2021 році коронавірус вдасться перемогти. Він нагадав, що людство в своїй історії змогли перемогти лише одну хворобу на планеті — віспу.

Ми повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом, — не втрачає оптимізму Райан.

Нагадаємо, у Всесвітній організація охорони здоров’я заявили, що не виявила зв’язку між вакцинацією препаратом від коронавірусу американської фармкомпанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech і випадками смертей серед літніх пацієнтів.