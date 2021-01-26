Рада відкрила Україну для навчань військ НАТО

Рада відкрила Україну для навчань військ НАТОhttps://racurs.ua/ua/n149537-rada-vidkryla-ukrayinu-dlya-navchan-viysk-nato.htmlРакурс
Верховна Рада схвалила рішення президента Володимира Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у спільних багатонаціональних військових навчаннях — парламентарі 325 голосами «за» підтримали відповідний законопроект № 4499 за основу та в цілому.
Як інформує прес-служба Ради, йдеться про:
українсько-американські навчання «Репід Трайдент — 2021»,
українсько-британські навчання «Козак Мейс — 2021»,
українсько-американські навчанні «Сі Бриз — 2021»,
українсько-румунські навчання «Ріверайн — 2021»,
українсько-британські навчання «Воріер Вотчер — 2021»,
українсько-польські навчання «Три Мечі — 2021»,
українсько-польські навчання «Сільвер Сейбер — 2021».
Фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України у 2021 році, в сумі 38,5 млн грн планується здійснити в межах асигнувань Міноборони за напрямом «підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань».