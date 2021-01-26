Шкільний автобус з дітьми застряг у заметі на Волині (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n149535-shkilnyy-avtobus-z-ditmy-zastryag-u-snigovomu-zameti-na-volyni-foto-video.htmlРакурс
На Волині рятувальники витягли зі снігового замету шкільний автобус, який віз дітей на навчання.
26 січня о 8.30 надійшло повідомлення про те, що між селами Заячиці та Роговичі Локачинського району у заметі застряг шкільний автобус, повідомляють у прес-службі рятувальників Волинської області.
В автобусі перебували 12 учнів та двоє дорослих.
Рятувальникам вдалося витягнути транспорт із замету за допомогою шанцевого інструменту.
Спершу розчистили частину замету і визволили автобус пожежною автоцистерною.
Після надання допомоги транспорт продовжив рух — діти дісталися на навчання в школи.
Нагадаємо, погодні умови в Україні 26 січня спостерігаються дуже складні — сніг мете у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях.