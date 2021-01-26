У сніговий замет потрапив шкільний автобус з дітьми. Фото: ДСНС

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Ракурс

На Волині рятувальники витягли зі снігового замету шкільний автобус, який віз дітей на навчання.

26 січня о 8.30 надійшло повідомлення про те, що між селами Заячиці та Роговичі Локачинського району у заметі застряг шкільний автобус, повідомляють у прес-службі рятувальників Волинської області.

В автобусі перебували 12 учнів та двоє дорослих.

Рятувальникам вдалося витягнути транспорт із замету за допомогою шанцевого інструменту.

Спершу розчистили частину замету і визволили автобус пожежною автоцистерною.

Після надання допомоги транспорт продовжив рух — діти дісталися на навчання в школи.

Нагадаємо, погодні умови в Україні 26 січня спостерігаються дуже складні — сніг мете у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях.