Школьный автобус с детьми застрял в сугробе на Волыни (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n149535-shkolnyy-avtobus-s-detmi-zastryal-v-sugrobe-na-volyni-foto-video.htmlРакурс
На Волыни спасатели вытащили из сугроба школьный автобус, который вез детей на учебу.
26 января в 8.30 поступило сообщение о том, что между селами Заячицы и Роговичи Локачинского района в сугробе застрял школьный автобус, сообщают в пресс-службе спасателей Волынской области.
В автобусе находились 12 учеников и двое взрослых.
Спасателям удалось вытащить транспорт из сугроба с помощью шанцевого инструмента.
Сначала расчистили часть сугроба и освободили автобус пожарной автоцистерной.
После оказания помощи транспорт продолжил движение — дети добрались на обучение в школы.
Напомним, погодные условия в Украине 26 января наблюдаются очень сложные — снег метет во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях.