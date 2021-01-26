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Ракурс
В сугроб попал школьный автобус с детьми. Фото: ГСЧС

Школьный автобус с детьми застрял в сугробе на Волыни (ФОТО, ВИДЕО)

26 янв 2021, 11:45
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На Волыни спасатели вытащили из сугроба школьный автобус, который вез детей на учебу.

26 января в 8.30 поступило сообщение о том, что между селами Заячицы и Роговичи Локачинского района в сугробе застрял школьный автобус, сообщают в пресс-службе спасателей Волынской области.

В автобусе находились 12 учеников и двое взрослых.

Спасателям удалось вытащить транспорт из сугроба с помощью шанцевого инструмента.

Сначала расчистили часть сугроба и освободили автобус пожарной автоцистерной.

В сугроб попал школьный автобус с детьми. Фото: ГСЧС

В сугроб попал школьный автобус с детьми. Фото: ГСЧС


После оказания помощи транспорт продолжил движение — дети добрались на обучение в школы.

Напомним, погодные условия в Украине 26 января наблюдаются очень сложные — снег метет во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Источник: Ракурс


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