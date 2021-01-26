Рахманин: Законопроект Зеленского о референдуме — ядерный чемодан, способный похоронить Украину

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Законопроект о референдуме, инициированный президентом Владимиром Зеленским, который во втором чтении 26 января должна рассматривать Верховная Рада — это ядерный чемодан, который может похоронить страну. Такое мнение во вторник за парламентской трибуной озвучил нардеп от «Голоса» Сергей Рахманин.

Если законопроект принять в действующей редакции, мы предоставляем возможность кнопкодавам давить на «ядерную кнопку». Любой сможет изменять, корректировать или отменять законы, прикрываясь волей народа. Такое делали неоднократно — прием использовали злодеи и мошенники даже вселенских масштабов. Гитлер этим воспользовался четыре раза, укрепив свою власть, оправдав агрессию и оккупацию, — заявил Рахманин во время пленарного заседания Рады.

Нардеп напомнил, что законодательство — слишком тонкая материя. Также он назвал референдум от Зеленского манипулятивным.

Верховная Рада оказалась единственным органом, который фактически отлучили от процесса. Общественные организации, ЦИК, президент — любой влияет, кроме парламента. Рада не проводит экспертизы, не влияет на окончательный текст закона. И получается, если закон будет принят, — любой сможет нажимать «ядерную кнопку», используя манипулятивные референдумы, — резюмировал Рахманин.

Напомним, инициатором законопроекта № 3612 является президент Владимир Зеленский. Он внес его в парламент еще 9 июня 2020 года. 18 июня законопроект поддержала за основу Рада. Ко второму чтению в законопроект внесли свыше тысячи поправок. Планировалось, что во втором чтении проект закона рассмотрят 1 декабря, однако этого так и не произошло. 25 января стало известно, что нардепы могут принять законопроект о референдуме 26 января.

Отметим, что законопроект о народовластии предусматривает следующие виды всеукраинского референдума о: