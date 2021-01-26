Рахманін: Законопроект Зеленського про референдум — ядерна валіза, що може поховати Україну

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Законопроект про референдум, ініційований президентом Володимиром Зеленським, який у другому читанні 26 січня має розглядати Верховна Рада, — це ядерна валізка, що може поховати країну. Таку думку у вівторок за парламентською трибуною озвучив нардеп від «Голосу» Сергій Рахманін.

Якщо законопроект ухвалити в чинній редакції, ми надаємо можливість кнопкодавам тиснути на «ядерну кнопку». Будь-хто зможе змінювати, коригувати або скасовувати закони, прикриваючися волею народу. Таке робили неодноразово — прийом використовували лиходії і шахраї навіть вселенських масштабів. Гітлер цим скористався чотири рази, зміцнивши свою владу, виправдавши агресію і окупацію, — заявив Рахманін під час пленарного засідання Ради.

Нардеп нагадав, що законодавство — надто тонка матерія. Також він назвав референдум від Зеленського маніпулятивним.

Верховна Рада виявилася єдиним органом, який фактично відлучили від процесу. Громадські організації, ЦВК, президент — будь-хто впливає, окрім парламенту. Рада не проводить експертизи, не впливає на остаточний текст закону. І виходить, якщо закон буде ухвалений, — будь-хто натискатиме «ядерну кнопку», використовуючи маніпулятивні референдуми, — резюмував Рахманін.

Нагадаємо, ініціатором законопроекту № 3612 є президент Володимир Зеленський. Він вніс його до парламенту ще 9 червня 2020 року. 18 червня законопроект підтримала за основу Рада. До другого читання до законопроекту надійшло понад тисячу поправок. Планувалося, що у другому читанні проект закону розглянуть 1 грудня, однак цього так і не сталося. 25 січня стало відомо, що нардепи можуть ухвалити законопроект про референдум 26 січня — саме у порядку денному Ради на цей день стоїть відповідний документ.

Зауважимо, що законопроект про народовладдя передбачає такі види всеукраїнського референдуму за предметом: