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План работы пятой сессии приняла Рада — что будут делать нардепы до 23 июля

План работы пятой сессии приняла Рада — что будут делать нардепы до 23 июля

26 янв 2021, 11:25
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Верховная Рада утвердила календарный план проведения пятой сессии украинского парламента девятого созыва. Согласно документу, предлагается начать пятую сессию Рады 2 февраля, а закончить — 23 июля 2021 года.

Соответствующее решение № 4502 26 января поддержали народные избранники.

На время проведения пятой сессии отводится для:

  • пленарных заседаний Верховной Рады — 12 недель;

  • работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) — семь недель;

  • работы народных депутатов с избирателями — шесть недель;


  • проведения «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде — 12 часов.

В календарном плане проведения пятой сессии ВР учтен график проведения очередных сессий Парламентской ассамблеи Совета Европы с 19 по 23 апреля и с 21 по 25 июня 2021 года, праздничные и нерабочие дни, а также дни религиозных праздников.

Источник: Ракурс


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