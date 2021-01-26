План работы пятой сессии приняла Рада — что будут делать нардепы до 23 июля

https://racurs.ua/n149533-plan-raboty-pyatoy-sessii-prinyala-rada-chto-budut-delat-nardepy-do-23-iulya.html

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Верховная Рада утвердила календарный план проведения пятой сессии украинского парламента девятого созыва. Согласно документу, предлагается начать пятую сессию Рады 2 февраля, а закончить — 23 июля 2021 года.

Соответствующее решение № 4502 26 января поддержали народные избранники.

На время проведения пятой сессии отводится для:

пленарных заседаний Верховной Рады — 12 недель;

работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) — семь недель;

работы народных депутатов с избирателями — шесть недель;



проведения «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде — 12 часов.

В календарном плане проведения пятой сессии ВР учтен график проведения очередных сессий Парламентской ассамблеи Совета Европы с 19 по 23 апреля и с 21 по 25 июня 2021 года, праздничные и нерабочие дни, а также дни религиозных праздников.