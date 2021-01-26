План роботи п’ятої сесії ухвалила Рада — що розглядатимуть нардепи до 23 липня

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Верховна Рада затвердила календарний план проведення п’ятої сесії українського парламенту дев’ятого скликання. Згідно з документом, пропонується розпочати п’яту сесію Ради 2 лютого, а закінчити — 23 липня 2021 року.

Відповідне рішення № 4502 26 січня підтримали народні обранці.

На час проведення п’ятої сесії відводиться для:

пленарних засідань Верховної Ради — 12 тижнів;

роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) — сім тижнів;

роботи народних депутатів з виборцями — шість тижнів;



проведення «години запитань до уряду» у Верховній Раді — 12 годин.

У календарному плані проведення п’ятої сесії ВР враховано графік проведення чергових сесій Парламентської асамблеї Ради Європи з 19 по 23 квітня та з 21 по 25 червня 2021 року, святкові та неробочі дні, а також дні релігійних свят.