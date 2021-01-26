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Рада открыла Украину для учений войск НАТО

Рада открыла Украину для учений войск НАТО

26 янв 2021, 12:13
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Верховная Рада одобрила решение президента Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в совместных многонациональных военных учениях — парламентарии 325 голосами «за» поддержали соответствующий законопроект № 4499 за основу и в целом.

Как сообщает пресс-служба Рады, речь идет об:

  • украинско-американских учениях «Репид Трайдент — 2021»,

  • украинско-британских учениях «Казак Мейс — 2021»,

  • украинско-американских учениях «Си Бриз — 2021»,

  • украинско-румынских учениях «Риверайна — 2021»,

  • украинско-британских учениях «Вориер Вотчер — 2021»,

  • украинско-польских учениях «Три Мечи — 2021»,


  • украинско-польских учениях «Сильвер Сэйбер — 2021».

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины в 2021 году, в сумме 38,5 млн грн планируется осуществить в пределах ассигнований Минобороны по направлению «подготовка войск, проведение операций и международных учений».

Источник: Ракурс


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