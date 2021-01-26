Рада открыла Украину для учений войск НАТО

https://racurs.ua/n149537-rada-otkryla-ukrainu-dlya-ucheniy-voysk-nato.html

Ракурс

Верховная Рада одобрила решение президента Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в совместных многонациональных военных учениях — парламентарии 325 голосами «за» поддержали соответствующий законопроект № 4499 за основу и в целом.

Как сообщает пресс-служба Рады, речь идет об:

украинско-американских учениях «Репид Трайдент — 2021»,

украинско-британских учениях «Казак Мейс — 2021»,

украинско-американских учениях «Си Бриз — 2021»,

украинско-румынских учениях «Риверайна — 2021»,

украинско-британских учениях «Вориер Вотчер — 2021»,

украинско-польских учениях «Три Мечи — 2021»,



украинско-польских учениях «Сильвер Сэйбер — 2021».

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины в 2021 году, в сумме 38,5 млн грн планируется осуществить в пределах ассигнований Минобороны по направлению «подготовка войск, проведение операций и международных учений».