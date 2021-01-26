Остановит ли глобальная вакцинация коронавирус. Фото: ie.org

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Коронавирусная болезнь COVID-19 в будущем может распространяться даже после масштабной вакцинации.

В мире не должны считать уничтожение или искоренение коронавируса критерием успеха. В обозримом будущем массовая прививка не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на пресс-конференции, передает «Синьхуа».

Также эксперт уверен, что миру не стоит тешить себя иллюзиями, что в 2021 году коронавирус удастся победить. Он напомнил, что человечество в своей истории смогли победить лишь одну болезнь на планете — оспу.

Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом, — не теряет оптимизма Райан.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не обнаружила связи между вакцинацией препаратом от коронавируса американской фармкомпании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech и случаями смертей среди пожилых пациентов.