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Остановит ли глобальная вакцинация коронавирус. Фото: ie.org

Остановит ли глобальная вакцинация коронавирус, рассказало ВОЗ

26 янв 2021, 12:24
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Коронавирусная болезнь COVID-19 в будущем может распространяться даже после масштабной вакцинации.

В мире не должны считать уничтожение или искоренение коронавируса критерием успеха. В обозримом будущем массовая прививка не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на пресс-конференции, передает «Синьхуа».

Также эксперт уверен, что миру не стоит тешить себя иллюзиями, что в 2021 году коронавирус удастся победить. Он напомнил, что человечество в своей истории смогли победить лишь одну болезнь на планете — оспу.


Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом, — не теряет оптимизма Райан.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не обнаружила связи между вакцинацией препаратом от коронавируса американской фармкомпании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech и случаями смертей среди пожилых пациентов.

Источник: Ракурс


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