ВОЗ обновила руководство по лечению COVID-19. Фото:

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Обновленное клиническое руководство по COVID-19 опубликовала Всемирная организация здравоохранения.

Обновленное руководство включает в себя рекомендации, касающиеся длительного протекания болезни и разработанное на основе новых данных. Об этом сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве, передают УНН.

Отмечается, что типичный срок выздоровления от коронавируса составляет 14 дней, но у некоторых людей серьезная болезнь длится восемь недель, а в некоторых симптомы длятся гораздо более длительное время. Так, эти больные страдают от сильной утомляемости и непереносимости физических упражнений. Также у них наблюдаются неврологические и сердечные симптомы. Кроме того, этих людей беспокоит постоянный кашель.

Также Харрис заявила, что в новом документе не содержатся советы по защитным маскам, поскольку этим занимается группа экспертов ВОЗ по предотвращению инфекций. Так она прокомментировала то, что в Австрии власти рекомендовали жителям надевать с целью защиты от инфекции профессиональные респираторные маски класса FFP2.

Кроме того, она заверила, что ВОЗ с самого начала была обеспокоена способностью нового коронавируса мутировать, поэтому рекомендует принимать меры для уменьшения его распространения, чтобы помешать мутации. Пока нет информации, что новый штамм вызывает более тяжелое протекание болезни. Однако большая скорость распространения может привести к увеличению количества больных и, соответственно, к росту количества тяжелобольных пациентов.

Напомним, в ВОЗ не исключают, что коронавирусная болезнь COVID-19 в будущем может распространяться даже после масштабной вакцинации.