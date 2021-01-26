Рада приняла президентский законопроект о референдуме. Фото: 112 Украина

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Законопроект о референдуме 26 января во втором чтении приняла Верховная Рада.

Проект закона № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» поддержали 255 народных депутатов. Об этом сообщалось в трансляции судебного заседания.

Как отмечается в проекте закона, документ предусматривает ряд видов всеукраинского референдума: утверждение закона о внесении изменений в разделы І, III, XIII Конституции, решение вопроса общегосударственного значения, изменение территории Украины или утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

В тексте документа указано, что предметом всеукраинского референдума не могут быть вопросы:

противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

относительно проектов законов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесены Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Авторы законопроекта отмечают, что субъектами процесса референдума могут быть как политические партии, так и общественные организации, зарегистрированные в Центризбиркоме. На референдум может выноситься лишь один вопрос. Ключевая новация закона — определение возможности внедрения электронных процедур во время организации и проведения всеукраинского референдума, в частности электронных голосований.

Напомним, 18 июня в Верховной Раде за проект закона № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» в первом чтении проголосовали 252 парламентария. Инициатором законопроекта № 3612 является президент Владимир Зеленский. Он внес его в парламент еще 9 июня 2020 года.