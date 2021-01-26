Законопроект о референдуме приняла Рада — кто голосовал «за» и что он предусматриваетhttps://racurs.ua/n149536-zakonoproekt-o-referendume-prinyala-rada-kto-golosoval-za-i-chto-on-predusmatrivaet.htmlРакурс
Законопроект о референдуме 26 января во втором чтении приняла Верховная Рада.
Проект закона № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» поддержали 255 народных депутатов. Об этом сообщалось в трансляции судебного заседания.
Как отмечается в проекте закона, документ предусматривает ряд видов всеукраинского референдума: утверждение закона о внесении изменений в разделы І, III, XIII Конституции, решение вопроса общегосударственного значения, изменение территории Украины или утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.
В тексте документа указано, что предметом всеукраинского референдума не могут быть вопросы:
- противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней;
- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- относительно проектов законов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
- отнесены Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Авторы законопроекта отмечают, что субъектами процесса референдума могут быть как политические партии, так и общественные организации, зарегистрированные в Центризбиркоме. На референдум может выноситься лишь один вопрос. Ключевая новация закона — определение возможности внедрения электронных процедур во время организации и проведения всеукраинского референдума, в частности электронных голосований.
Напомним, 18 июня в Верховной Раде за проект закона № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» в первом чтении проголосовали 252 парламентария. Инициатором законопроекта № 3612 является президент Владимир Зеленский. Он внес его в парламент еще 9 июня 2020 года.