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Ракурс
Рада ухвалила президентський законопроект про референдум. Фото: 112 Україна

Законопроект про референдум ухвалила Рада — хто голосував «за» і що він передбачає

26 січ 2021, 15:11
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Законопроект про референдум 26 січня у другому читанні ухвалила Верховна Рада.

Проект закону № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» підтримали 255 народних депутатів. Про це повідомлялося у трансляції судового засідання.

Як зазначається в проекті закону, документ передбачає низку видів всеукраїнського референдуму: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції, вирішення питання загальнодержавного значення, зміна території України або втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

У тексті документу вказано, що предметом всеукраїнського референдуму не можуть бути питання:


  • що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;
  • спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
  • щодо проектів законів із питань податків, бюджету, амністії;
  • віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Автори законопроекту зазначають, що суб'єктами процесу референдуму можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, зареєстровані у Центрвиборчкомі. На референдум може виноситися лише одне питання. Ключова новація закону — визначення можливості запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, зокрема електронних голосувань.

Нагадаємо, 18 червня у Верховній Раді за проект закону № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» у першому читанні проголосували 252 парламентаря. Ініціатором законопроекту № 3612 є президент Володимир Зеленський. Він вніс його до парламенту ще 9 червня 2020 року.

Джерело: Ракурс


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