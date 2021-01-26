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Ракурс
Ермак во время заседания Рады позвонил Тимошенко. Фото: Буквы

Ермак во время заседания Рады позвонил Тимошенко — «Обнимаю вас» (ФОТО)

26 янв 2021, 15:06
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Андрей Ермак, Глава Офиса президента, во вторник, 26 января, во время заседания Рады позвонил лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Момент звонка зафиксировал фотокорреспондент «Букв».

Ермака интересовало, успела ли Тимошенко поговорить с Сергеем (фамилия не указана).

Ермак во время заседания Рады позвонил Тимошенко. Источник: Буквы

Тимошенко ответила, что уже поговорила со Стефанчуком, и объяснила, что произошло.

Ермак во время заседания Рады позвонил Тимошенко. Источник: Буквы

Также она засветила часть предыдущей переписки, где она сообщает Ермаку, что уже вернулась в Киев и приглашает его в гости.

Ермак во время заседания Рады позвонил Тимошенко. Источник: Буквы

В этой же части сообщения Тимошенко, судя по всему, сравнивает день рождения президента Зеленского с национальным праздником.

Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко. Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные вам дни. Обнимаю, — написала Тимошенко.

Ермак во время заседания Рады позвонил Тимошенко. Источник: Буквы

Ермак во время заседания Рады позвонил Тимошенко. Источник: Буквы

Ермак во время заседания Рады позвонил Тимошенко. Источник: Буквы

Ермак во время заседания Рады позвонил Тимошенко. Источник: Буквы


Как известно, «Батькивщина» находится в оппозиции к власти

Напомним, Гео Лерос, народный депутат и бывший член фракции «Слуга народа», обвинил окружение президента Владимира Зеленского в коррупции.

Источник: Ракурс


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