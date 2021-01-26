Ермак во время заседания Рады позвонил Тимошенко — «Обнимаю вас» (ФОТО)https://racurs.ua/n149550-ermak-vo-vremya-zasedaniya-rady-pozvonil-timoshenko-obnimau-vas-foto.htmlРакурс
Андрей Ермак, Глава Офиса президента, во вторник, 26 января, во время заседания Рады позвонил лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко.
Момент звонка зафиксировал фотокорреспондент «Букв».
Ермака интересовало, успела ли Тимошенко поговорить с Сергеем (фамилия не указана).
Тимошенко ответила, что уже поговорила со Стефанчуком, и объяснила, что произошло.
Также она засветила часть предыдущей переписки, где она сообщает Ермаку, что уже вернулась в Киев и приглашает его в гости.
В этой же части сообщения Тимошенко, судя по всему, сравнивает день рождения президента Зеленского с национальным праздником.
Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко. Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные вам дни. Обнимаю, — написала Тимошенко.
Как известно, «Батькивщина» находится в оппозиции к власти
Напомним, Гео Лерос, народный депутат и бывший член фракции «Слуга народа», обвинил окружение президента Владимира Зеленского в коррупции.