Твоя «секретарша» Ермак барыжит схемами в энергетике — экс-«слуга» Лерос обвинил Зеленского

https://racurs.ua/n149540-tvoya-sekretarsha-ermak-baryjit-shemami-v-energetike-eks-sluga-leros-obvinil-zelenskogo.html

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Гео Лерос, народный депутат и бывший член фракции «Слуга народа», во время пленарного заседания Верховной Рады во вторник, 26 января, обвинил окружение президента Владимира Зеленского в коррупции.

Зеленский, ты на дебатах сказал, что никогда не мог представить, что ты, обычный парень из Кривого Рога, будешь бороться за кресло президента. И вот 73% украинцев помогли тебе осуществить мечту, которую ты так ярко описал на первой странице своей предвыборной программы: «Я расскажу вам об Украине своей мечты. Где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры — реальные сроки. Где нетронутыми будут Карпатские леса, а не депутаты. Где бабушка получают достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку», — процитировал фрагмент из предвыборной программы главы государства Лерос.

Экс-«слуга» обвинил работников Офиса президента в коррупции и взятии под контроль корпорации «Укрбуд», а также схем в энергетической отрасли.

Коррупционер Татаров вместо реального срока получил контроль над компанией «Укрбуд», а о неприкосновенности нардепов из «Слуги народа» уже слагают анекдоты. Вы продолжаете смешить людей, назначая шоуменов служить вашим друзьям олигархам. Ваши патриотические речи звучат как издевательство, когда президента Украины и его окружение все больше связывают с настоящей московской мафией, через которую, например, на украинскую таможню гонят контрабас, а твоя «секретарша» Ермак «барыжными» схемами в энергетике кладет страну на лопатки, — заявил Лерос.

Также нардеп напомнил президенту о кортеже, государственной даче в Конча Заспе и «фаршировке» Ермаком иностранных счетов Зеленского.