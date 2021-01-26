Расходы на оборону в Европе в 2020 году выросли на 5,6%. Фото: DW

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Расходы на оборону в европейских странах в 2020 году возросли на 5,6%.

Во всем мире расходы на оборону в прошлом году увеличились на 1,9% - с 1,8 трлн долл. до 1,93 трлн, пишет «РБК» со ссылкой на имеющийся в его распоряжении доклад агентства Janes.

Эксперты агентства прогнозируют, что в 2021 году рост оборонных расходов в целом замедлится из-за последствий пандемии.

Поскольку все регионы, кроме Европы, Азиатско-Тихоокеанского и Латинской Америки, вероятно, осуществят реальное сокращение в 2021 году, общий рост оборонных расходов упадет до самого низкого уровня с 2013 года, — прогнозирует ведущий аналитик Janes Эндрю Макдональд.

По данным компании, речь идет о показателе 1,53 трлн долл.

Еще большее сокращение расходов из-за последствий пандемии будет наблюдаться в 2022 году, а после кризисных лет рост оборонных расходов вновь ускорится, считают авторы доклада.

По данным НАТО, военные расходы европейских членов альянса в 2020 году увеличились на 4,3% по сравнению с уровнем 2019 года.

В октябре 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что оборонные затраты этих стран растут шестой год подряд.

В частности, соответствующие показатели Германии возросли с 46,9 до 51,5 млрд евро. Согласно текущему прогнозу, они составляют 1,57% валового внутреннего продукта ФРГ.

В 2019 году они равнялись 1,36% ВВП. Между тем столь значительный прирост связан с экономическим спадом из-за пандемии и падением ВВП.

В прогнозах, составленных до кризиса, расходы в размере 51,5 млрд евро соответствовали 1,42% ВВП.

Напомним, министром обороны США стал генерал, поддерживающий предоставление Украине оружия.