Витрати на оборону в Європі торік зросли на 5,6%

Витрати на оборону в Європі в 2020 році зросли на 5,6%. Фото: DW

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Витрати на оборону в європейських країнах у 2020 році зросли на 5,6%.

У всьому світі витрати на оборону минулого року збільшилися на 1,9% - з 1,8 трлн дол. до 1,93 трлн, пише «РБК» з посиланням доповідь агентства Janes.

Експерти агентства прогнозують, що у 2021 році зростання оборонних витрат в цілому сповільниться через наслідки пандемії.

Оскільки всі регіони, крім Європи, Азіатсько-Тихоокеанського та Латинської Америки, ймовірно, здійснять реальне скорочення у 2021 році, загальне зростання оборонних витрат впаде до найнижчого рівня з 2013 року, — прогнозує провідний аналітик Janes Ендрю Макдональд.

За даними компанії, мова йде про показник 1,53 трлн дол.

Ще більше скорочення витрат через наслідки пандемії буде у 2022 році, а після кризових років зростання оборонних витрат знову прискориться, вважають автори доповіді.

За даними НАТО, військові витрати європейських членів альянсу у 2020 році збільшилися на 4,3% в порівнянні з рівнем 2019 року.

У жовтні 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що оборонні витрати цих країн ростуть шостий рік поспіль.

Зокрема, відповідні показники Німеччини зросли з 46,9 до 51,5 млрд євро. Згідно з поточним прогнозом, вони становлять 1,57% валового внутрішнього продукту ФРН.

У 2019 вони дорівнювали 1,36% ВВП. Такий значний приріст пов’язаний з економічним спадом через пандемію і падінням ВВП.

У прогнозах, складених до кризи, витрати в розмірі 51,5 млрд євро відповідали 1,42% ВВП.

Нагадаємо, міністром оборони США став генерал, який підтримує надання Україні зброї.