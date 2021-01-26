Твоя “секретарка” Єрмак барижить схемами в енергетиці — екс-“слуга” Лерос звинуватив Зеленського

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Гео Лерос, народний депутат й колишній член фракції «Слуга народу», під час пленарного засідання Верховної Ради у вівторок, 26 січня, звинуватив оточення президента Володимира Зеленського у корупції.

Зеленський, ти на дебатах сказав, що ніколи не міг навіть уявити, що ти, звичайний хлопець з Кривого Рогу, будеш боротися за крісло президента. І ось 73% українців допомогли тобі здійснити мрію, яку ти так яскраво описав на першій сторінці своєї передвиборної програми: «Я розповім Вам про Україну своєї мрії. Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери — реальні строки. Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку», — процитував фрагмент з передвиборної програми глави держави Лерос.

Екс-«слуга» звинуватив працівників Офісу президента у корупції та взятті під контроль корпорації «Укрбуд», а також схем у енергетичній галузі.

Корупціонер Татаров замість реального строку отримав контроль над корпорацією «Укрбуд», а щодо недоторканості нардепів зі «Слуги народу» вже складають анекдоти. Ви продовжуєте смішити людей, призначаючи шоуменів служити вашим друзям олігархам. Ваші патріотичні промови звучать як знущання, коли президента України та його оточення все більше пов’язують зі справжньою московською мафією, через яку, наприклад, на українській митниці женуть контрабас, а твоя «секретарка» Єрмак «барижними» схемами в енергетиці кладе країну на лопатки, — заявив Лерос.

Також нардеп нагадав президенту про кортежі, державну дачу в Конча Заспі та «фаршируванні» Єрмаком закордонних рахунків Зеленського.