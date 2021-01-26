«Слуга народа» потеряла позиции в рейтинге украинских партий. Фото: antikor.com.ua

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Ракурс

Новый рейтинг партий опубликовали социологи, и политсила «Слуга народа» занимает уже не первую позицию.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине января 2021 года, относительно больше голосов получила бы партия «Оппозиционная платформа — за жизнь». За нее отдали бы свой голос 15,7% среди всех опрошенных и 20,7% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Вторую позицию занимает «Европейская солидарность», ее поддерживают 11,6% среди всех респондентов и 15,3% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте «Батькивщина», которой готовы голоса отдать соответственно, 9,5% и 12,6% опрошенных. Провластная «Слуга народа» занимает четвертую позицию — 8,5% и 11,2%.

Пятипроцентный проходной барьер набирают «Сила и честь» (6,3% и 8,3%), «Голос» (4,2% и 5,6%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (4% и 5,3%). Близки к проходному барьеру «Партия Шария» (3,5% и 4,6%), УДАР (3,3% и 4,4%) и «Свобода» (2,9% и 3,8%). Другие политсилы имеют еще более низкую поддержку.

Отмечается, что КМИС провел опрос 22 января 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров социологи опросили 1 тыс. 5 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Напомним, Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.