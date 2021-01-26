Сценарий Вашингтона по разделению “единого народа” РФ и Украины — Кремль о языковом законе

https://racurs.ua/n149548-scenariy-vashingtona-po-razdeleniu-edinogo-naroda-rf-i-ukrainy-kreml-o-yazykovom-zakone.html

Ракурс

Языковой закон Украины прокомментировал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он заявил, что закон о государственном языке является якобы продолжением «русофобских действий местных политиков, управляемых из США».

Происходящее в Украине — это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, — заявил Патрушев в интервью российскому СМИ.

В Кремля также назвали закон об украинском языке таким, что «разрушает культурно-цивилизационные основы государства». Кроме этого, Москва утверждает, что «в России никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский».

Нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма, — добавил секретарь Совбеза РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов напомнил Путрушеву, что украинский язык является единственным государственным, статус которого закреплен в Конституции Украины.

Украинский язык — единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся, — написал Данилов в соцсети Facebook.

Также он упомянул, что после оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Донбасса под кураторством российских войск Россия превратилась в страну-агрессора.

Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны — только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали, — добавил Данилов.

Напомним, Патрушев заявил, что принятие Верховной Радой закона о государственном языке является «русофобией» и «языковой дискриминацией», которая «разделяет единый народ России и Украины».