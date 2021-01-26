Социологи назвали лидера президентского рейтинга

https://racurs.ua/n149547-reyting-zelenskogo-obvalilsya-do-19-8-kto-dogonyaet-prezidenta-opros.html

Ракурс

За Владимира Зеленского, действующего президента, проголосовали бы 19,8% среди тех, кто определился с выбором, если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года.

Бывшего главу государства Петра Порошенко поддержали бы 15,7% среди опрошенных, определившихся с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если брать всех опрошенных, то за Зеленского отдали бы свои голоса 13,4% украинцев, за Порошенко — 10,6%.

Далее следуют:

Юлия Тимошенко (8% и 11,8%),

Юрий Бойко (7,4% и 11%),

Игорь Смешко (6% и 8,9%),

Виктор Медведчук (5% и 7,5%),

Владимир Гройсман (3,9% и 5,8%)

Анатолий Шарий (2,8% и 4,2%),

Арсений Яценюк (2,3% и 3,4%),

Сергей Притула (1,7% и 2,5%),

Олег Тягнибок (1,4% и 2,1%).

Из общего числа респондентов 19,2% также заявили, что не намерены участвовать в выборах, 9,4% — не определились с выбором, 1,4% намерены испортить бюллетень, а 2,5% отказались отвечать.

Респондентам моделировали две пары второго тура президентских выборов, в который могли выйти Зеленский и Порошенко, либо Порошенко и Бойко.

В паре Зеленский и Порошенко 30,6% всех респондентов поддержали бы Зеленского, а Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов.

Из числа определившихся с выбором 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% — Порошенко.

Разница между кандидатами превышает погрешность, поэтому в такой паре состоянию на конец января однозначно набирает больше Зеленский.

В паре Бойко и Порошенко 33,9% всех респондентов проголосовали бы за Бойко, а 30,1% — за Порошенко.

Среди определившихся с выбором 53% проголосовали бы за Бойко, 47% — за Порошенко.

Опрос проводился в течение 22 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Было опрошено 1 тыс. 5 респондентов, проживающих во всех регионах страны, кроме территорий, временно не контролируемых властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы сообщали, что рейтинг Зеленского упал после Нового года.