Новый вирус впервые обнаружили на Львовщине. Фото: Слово і діло

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Хантавирус впервые обнаружили во Львовской области — в областную больницу обратился житель Дрогобычского района с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боль в пояснице и мышцах.

У пациента заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которое вызывается хантавирусом. Этот вирус обнаруживают у грызунов, а люди могут заразиться через контакты с крысами, вдыхание испарений от выделений грызунов. До сих пор такого заболевания на Львовщине не было, сама хантарвирусная инфекция у людей возникает крайне редко. Об этом заявила главный санитарный врач Львовщины Наталья Тимко, передает ZAXID.NET.

Пока неизвестно, где пострадавший подхватил вирус. Мужчина живет в селе, где в хозяйстве водятся грызуны. Пациента после успешного лечения уже выписали из медучреждения.

Медики советуют, чтобы не подхватить хантавирус, необходимо во время работы с землей одевать варежки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве. Овощи, фрукты, консервацию, принесенную из подвала или погреба, необходимо тщательно мыть.

Напомним, в марте хантавирус унес первую жизнь в Китае. От инфекции скончался китайский рабочий, которого экстренно госпитализировали. Несмотря на старания врачей, пациент скончался в больнице.