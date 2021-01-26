Новий вірус вперше виявили на Львівщині. Фото: Слово і діло

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Хантавірус вперше виявили у Львівській області — до обласної лікарні звернувся мешканець Дрогобицького району зі скаргами на високу температуру, дрібні крововиливи, зменшення кількості сечі, біль у попереку, м’язах.

У пацієнта запідозрили гостре інфекційне вірусне захворювання — геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, яке викликається хантавірусом. Цей вірус виявляють у гризунів, а люди можуть заразитися через контакти із щурами, вдихання випарів від виділень гризунів. Досі такого захворювання на Львівщині не було, сама хантарвірусна інфекція у людей виникає вкрай рідко. Про це заявила головний санітарний лікар Львівщини Наталія Тімко, передає ZAXID.NET.

Наразі невідомо, де постраждалий підхопив вірус. Чоловік живе у селі, де у господарстві водяться гризуни. Пацієнта після успішного лікування вже виписали з медзакладу.

Медики радять, щоб не підхопити хантавірус, необхідно під час роботи з землею одягати рукавиці, частіше мити руки, боротися з гризунами у будинку та господарстві. Овочі, фрукти, консервацію, принесену з підвалу чи погребу, необхідно ретельно мити.

Нагадаємо, у березні хантавірус забрав перше життя в Китаї. Від інфекції помер китайський робітник, якого екстрено госпіталізували. Незважаючи на старання лікарів, пацієнт помер у лікарні.