Штрафи та затримання за перешкоджання пожежним перевіркам попередньо погодила Рада

https://racurs.ua/ua/n149545-shtrafy-ta-zatrymannya-za-pereshkodjannya-pojejnym-perevirkam-poperedno-pogodyla-rada.html

Ракурс

Збільшення штрафів за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки, а також посилення відповідальності за перешкоджання у проведенні пожежних перевірок 26 січня у першому читанні підтримала Верховна Рада. Нардепи розглянули та погодили на пленарному засіданні два законопроекти, які передбачають внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

Зокрема, 265 голосами «за» було ухвалено за основу проект закону № 3931 щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки.

Проектом передбачається надати можливість суддям районних, районних у містах, міських чи міськрайонних судів розглядати справи про адміністративні правопорушення та надати право поліцейським та посадовим особам органу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки складати протоколи про адміністративне правопорушення… Пропонується надати можливість поліцейським проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника в разі перешкоджання ним діяльності уповноваженим посадовим особам центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов’язаної з проведенням перевірок, — зазначає прес-служба Ради.

Збільшити штрафні санкції пропонує проект закону № 4157, який сьогодні підтримали 317 нардепів.

Проект закону пропонує: