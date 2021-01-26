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Ракурс
Штрафы и задержание за препятствование пожарным проверкам предварительно одобрила Рада

Штрафы и задержание за препятствование пожарным проверкам предварительно одобрила Рада

26 янв 2021, 13:51
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Увеличение штрафов за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности, а также усиление ответственности за препятствование в проведении пожарных проверок 26 января в первом чтении поддержала Верховная Рада. Нардепы рассмотрели и согласовали на пленарном заседании два законопроекта, предусматривающие внесение изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины.

В частности, 265 голосами «за» был принят за основу проект закона № 3931 об установлении ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности.

Проектом предусматривается предоставить возможность судьям районных, районных в городах, городских или городских районных судов рассматривать дела об административных правонарушениях и предоставить право полицейским и должностным лицам органа государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности составлять протоколы об административном правонарушении… Предлагается предоставить возможность полицейским проводить административное задержание до установления личности правонарушителя в случае препятствования им деятельности уполномоченным должностным лицам центрального органа исполнительной власти, осуществляющего госнадзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок, — отмечает пресс-служба Рады.

Увеличить штрафные санкции предлагает проект закона № 4157, который сегодня поддержали 317 нардепов.

Проект закона предлагает:

  • ввести значительный размер штрафных санкций за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности, осуществление субъектом хозяйствования хозяйственной деятельности без декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности и невыполнение предписаний, распоряжений, других распорядительных документов по устранению нарушений;

  • определить субъектом правонарушения — физических лиц-предпринимателей;

  • устранить двойную ответственность за то же правонарушение;


  • ввести уголовную ответственность за нарушение установленных законодательством требований техногенной безопасности, повлекшее возникновение аварии.

Источник: Ракурс


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