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Главный флаг Украины приспустят в Киеве — названа причина

Главный флаг Украины приспустят в Киеве — названа причина

26 янв 2021, 13:28
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Главный флаг Украины, который расположен на киевских склонах, приспустят. В Киевской городской государственной администрации назвали причину.

Как заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп 26 января, знамя приспустят из-за значительного ухудшения погодных условий и сильных порывов ветра.

Наблюдаем ухудшение погодных условий — сила ветра местами достигает 15−20 м/с. Из-за этого уже объявлен первый уровень опасности. Поэтому, чтобы флаг не повредило, его приспустят на время непогоды, — рассказал он.


Спускать флаг полностью не будут: специалисты утверждают, что достаточно приспустить его на 10 м. А после улучшения погоды чиновники обещают вернуть флаг на место.

Напомним, сооружение флагштока в Киеве является крупнейшим в Украине, высота флагштока — почти 90 м, вес — 32 т. Размер полотнища знамени — 16 на 24 м.

Источник: Ракурс


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