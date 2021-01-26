Головний прапор України приспустять у Києві — названо причину — новини Києва

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Головний прапор України, що розташований на київських схилах, приспустять. У Київській міській державній адміністрації назвали причину.

Як заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп 26 січня, стяг приспустять через значне погіршення погодних умов, зокрема сильні пориви вітру.

Спостерігаємо погіршення погодних умов — сила вітру місцями досягає 15−20 м/с. Через це вже оголошено перший рівень небезпеки. Тож, аби прапор не пошкодило, його приспустять на час негоди, — розповів він.

Спускати прапор повністю не будуть: фахівці стверджують, що достатньо приспустити його на 10 м. А після покращення погоди чиновники обіцяють повернути прапор на місце.

Нагадаємо, споруда флагштока в Києві є найбільшою в Україні, висота флагштока — майже 90 м, вага — 32 т. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 м. В Україні 26 січня спостерігається дощ з переходом у мокрий сніг.